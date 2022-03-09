Вашингтон, 10 марта, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Решение приостановить работу своих заводов в России приняла американская компания Caterpillar, которая занимается производством строительной и горнодобывающей техники. Об этом 9 марта организация сообщила на своем сайте.

robbysmp Caterpillar

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В заявлении компании отмечается, что деятельность в РФ осложняется новыми антироссийскими санкциями и сбоями в цепочках поставок в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта японская компания Komatsu, выпускающая строительную технику и оборудование, временно отказалось от отгрузки своей продукции в Россию.