Токио, 10 марта, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Sony провела очередную шоу-трансляцию State of Play, в рамках которой она анонсировала новые игры и показала различные трейлеры. Стрим прошёл 10 марта на YouTube-канале PlayStation.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Трансляция длилась около 20 минут, в её рамках компания представила проекты Exoprimal, Ghostwire Tokio, Forspoken, Gundam Evolution, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, GigaBash, Trek to Yomi, Returnal Ascention, The DioField Chronicle и Valkyrie Elysium.

Многие пользователи соцсетей написали, что в мартовском State of Play не было ничего особо выдающегося. Некоторые отметили, что интерес представляют проекты Exoprimal, Ghostwire Tokio, Forspoken, Trek to Yomi, The DioField Chronicle и Valkyrie Elysium. Самым важным анонсом, по их мнению, является дополнение Returnal Ascention, которое добавляет в игру кооперативный режим.

Напомним, релиз Returnal состоялся 30 апреля 2021 года. Это экшн-игра с элементами roguelike (персонаж имеет только одну жизнь, присутствуют элементы процедурной генерации), её разработкой занималась финская студия Housemarque.