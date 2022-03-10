Нью-Йорк, США, , 01:46 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 марта рекордным (с июня 2020 года) суточным приростом на фоне ощутимого снижения цен на нефть и «компромиссных» заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Больше других прибавил Nasdaq.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 653,61 пункта (2,00%), до уровня 33 286,25 пункта. S&P 500 подорожал на 107,18 пункта (2,57%), до уровня 4277,88 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 459,99 пункта (3,59%), до уровня 13 255,55 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $13,69 (11,07%), до уровня $110,01 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 8 марта нефть Brent в моменте взлетала к новым многолетним пикам в районе $133 за баррель, завершив торги непосредственно под отметкой $130.

Читайте также: Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть Brent взлетала к новым многолетним пикам в районе $133