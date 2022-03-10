Пенза, , 01:40 — REGNUM Директора предприятия, на котором произошла разгерметизация емкости с битумом, повлекшая гибель двух человек, задержали в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Пензенской области.

Резервуар с нефтью Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР

«По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух человек, в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор акционерного общества, с его участием проводятся следственные действия», — заявили в ведомстве.

В СКР добавили, что ведомство решает вопрос о предъявлении обвинений директору, а также об избрании меры пресечения. Пока на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Также СКР возбудил второе уголовное дело — по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух человек».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

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