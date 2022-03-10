Москва, , 01:39 — REGNUM Льготная ипотека на новостройки позволит сохранить спрос на квартиры, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Она прокомментировала предложение депутатов Государственной думы ввести льготную ипотеку под 5% для приобретения квартир в новостройках.

Сулим считает, что данная мера направлена на стимулирование строительства нового жилья за счет сохранения высокого спроса на него в текущей непростой экономической ситуации. Поэтому речь идет о массовом строительстве, то есть о доступном жилье, стоимость квадратного метра в которых не превышает определенный уровень, установленный Минстроем РФ.

«Какими могут быть последствия принятия такого решения? Во-первых, государству удастся обеспечить дальнейшее возведение нового массового жилья в стране, что особенно актуально для отселения людей из аварийного жилья, маневренных фондов, расширения жилплощади при рождении детей и так далее. Строительные компании и финансовые организации, предоставляющие льготную ипотеку, будут субсидироваться из средств Банка России. Во-вторых, государство сможет сохранить спрос среди населения на ипотечные квартиры на фоне подорожания основной части ипотечных кредитов. Чтобы не произошло резкого отсева потенциальных покупателей жилья из-за повышающихся ставок по ипотечным кредитам, государству следует взять на себя функцию регулятора и обеспечить загруженность рынка массового жилья», — рассказала эксперт.

Она отметила, что решение о предоставлении льготной ипотеки никак не отразится на других новостройках, в которых будут более дорогие квадратные метры. По словам Сулим, такое жилье смогут приобретать те, у кого есть на него средства, но пользоваться льготным кредитованием они уже не будут.