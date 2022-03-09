Москва, 10 марта, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Льготная ипотека на новостройки позволит сохранить спрос на квартиры, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Она прокомментировала предложение депутатов Государственной думы ввести льготную ипотеку под 5% для приобретения квартир в новостройках.

Сулим считает, что данная мера направлена на стимулирование строительства нового жилья за счет сохранения высокого спроса на него в текущей непростой экономической ситуации. Поэтому речь идет о массовом строительстве, то есть о доступном жилье, стоимость квадратного метра которого не превышает определенный уровень, установленный Минстроем РФ.

«Какими могут быть последствия принятия такого решения? Во-первых, государству удастся обеспечить дальнейшее возведение нового массового жилья в стране, что особенно актуально для отселения людей из аварийного жилья, маневренных фондов, расширения жилплощади при рождении детей и так далее. Строительные компании и финансовые организации, предоставляющие льготную ипотеку, будут субсидироваться из средств Банка России. Во-вторых, государство сможет сохранить спрос среди населения на ипотечные квартиры на фоне подорожания основной части ипотечных кредитов. Чтобы не произошло резкого отсева потенциальных покупателей жилья из-за повышающихся ставок по ипотечным кредитам, государству следует взять на себя функцию регулятора и обеспечить загруженность рынка массового жилья», — рассказала эксперт.

Она отметила, что решение о предоставлении льготной ипотеки никак не отразится на других новостройках, в которых будут более дорогие квадратные метры. По словам Сулим, такое жилье смогут приобретать те, у кого есть на него средства, но пользоваться льготным кредитованием они уже не будут.