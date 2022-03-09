Лондон, 10 марта, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Решение убрать из программы исполнение увертюры русского композитора Петра Чайковского принял Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании. Об этом 9 марта сообщило издание The Independent.

Петр Чайковский

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Отмечается, что решение связано с происходящими мировыми событиями, которые делают неуместным и недопустимым исполнение увертюры «1812 год» русского композитора Чайковского. Имеется в виду спецоперация российских войск на Украине.

Стоит отметить, что читателей издания возмутило и шокировало такое решение. В комментариях читатели называют такие действия руководства филармонического оркестра «невероятным безумием», «нелепостью», и «самой большой глупостью» из услышанных в последнее время. Комментаторы саркастически советуют запретить читать Льва Толстого из-за того, что он русский писатель, а также отменить периодическую систему химических элементов, автором которой был русский учёный Дмитрий Менделеев.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении российского дирижёра Валерия Гергиева с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ обозначить свою позицию по проведению Россией спецоперации на Украине.