Москва, , 01:31 — REGNUM Ограничения на покупку валюты вводятся для того, чтобы не допустить массовую скупку долларов и евро, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал решение Банка России ужесточить контроль над оборотом наличной валюты в стране. Теперь до 9 сентября в российских банках нельзя купить наличную валюту — ни доллары, ни евро, ни валюту других государств. Менять валюту на рубли можно в любом объеме и без ограничений.

«Главная цель вводимых ограничений по покупке валюты — стремление избежать массовой скупки долларов и евро в банках отдельными лицами, что может вызвать дефицит валюты в финансовых организациях. Также власти страны ставят задачу не допустить оттока валюты за рубеж. Именно этим объясняется и введение ограничений по количеству вывозимой из страны валюты. В банкоматах и отделениях банков теперь можно будет снимать со своих счетов лишь до 10 тысяч долларов. Таким образом, у граждан могут появиться проблемы со снятием валюты. Избежать их не удастся, поскольку решение об ограничениях принято на максимально высоком уровне. Поэтому можно порекомендовать лишь диверсифицировать свои сбережения, переведя часть из них в валюты стран, не вводивших санкции против России, или в золото», — сказал эксперт.

Он рекомендует всем, кто в ближайшее время должен уехать за границу, снять наличную валюту той страны, в которую он направляется. Можно использовать карту «Мир», но она принимается лишь в ограниченном числе стран — это страны ЕАЭС, Турция и Вьетнам.