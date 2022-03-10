Сан-Хосе, , 04:54 — REGNUM Унитарный блок социальных и профсоюзов Коста-Рики Bussco 9 марта решительно раскритиковал принятие парламентом Закона о государственной занятости. Его профактивисты назвали очередным примером «жестокого и систематического наступления на рабочих и демократию».

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«Совместное правительство Партии национального освобождения, Партии гражданского действия, Партии христианского социального единства и неопятидесятников утвердило самый извращенный закон в национальной истории», — говорится в пресс-релизе Bussco.

Закон был принят 7 марта 2022 года. Менее чем через 24 часа его подписал президент Карлос Альварадо.

В профсоюзе заявили, что закон приветствуют представители «крупного капитала, наркоторговли и коррупции, потому что им наконец удалось поставить все государственные институты на службу своим не обсуждаемым публично политическим и деловым интересам, и они могут продолжать действовать абсолютно безнаказанно».

В профсоюзном блоке пообещали продолжать бороться с вступлением закона в силу законными средствами.

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