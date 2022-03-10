Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Представитель Пентагона Джон Кирби назвал абсурдными утверждения о том, что США в лабораториях на Украине работали над созданием биологического оружия. Об этом он заявил 9 февраля в ходе брифинга для журналистов.

Джон Кирби Politico.com

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По словам Кирби, данные утверждения являются «классической российской пропагандой», которой нельзя верить.

Джон Кирби «Российские обвинения абсурдны».

Представитель Пентагона также обвинил Россию в якобы традиционном обвинении другой стороны в том, что она намерена совершить сама. Оговорив, что в его распоряжении нет «никаких подтверждений, никаких разведданных», что Россия планирует «использование такого оружия… на Украине», Кирби недвусмысленно намекнул, что именно это она и может сделать.

Джон Кирби «Но это образ действий России, мы это видели не раз».

Как сообщало ИА REGNUM, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что на Украине существовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий, заказчиком работ для которой было Управление минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA), где могли вестись работы по созданию биологического оружия.

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