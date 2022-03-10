Мадрид, , 01:12 — REGNUM 34-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Реал» — «Пари Сен-Жермен» (3:1).

Карим Бензема Антон Зайцев

Карим Бензема провел на поле все 90 минут. За отведенное время центрфорвард отметился тремя забитыми мячами, одним выигранным верховым единоборством и одним успешным отбором. Точность передач француза составила 80%.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 33-х матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тридцатью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами.

Текущее соглашение Карима Бензема с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает француза в 25 миллионов евро.