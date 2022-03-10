Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Сбой в работе видеохостинга Youtube ощутили пользователи из разных стран мира. Об этом 9 марта сообщил сайт Downdetector, который специализируется на контроле за популярными интернет-ресурсами.

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Жалобы о перебоях приходили из России, Великобритании, Нидерландов, Испании и других стран. Около 72% пользователей столкнулись с трудностями при открытии веб-сайта, а еще 14% — с неполадками при использовании приложения. Кроме того, 13% сообщений были связаны с проблемами при запуске видеотрансляций.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек заявил, что республика не останется без интернета в случае, если Россию отключат от глобальной сети.

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