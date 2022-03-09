Мадрид, 10 марта, 2022, 01:05 — ИА Регнум. 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал волевую победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния (3:2) в четвертьфинал еврокубка вышла команда Карло Анчелотти.

Антон Зайцев Карим Бензема

Первый мяч на 39-й минуте встречи забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после передачи Неймара — 0:1. На 61-й минуте 34-летний Карим Бензема вернул хозяев в игру, замкнув передачу Винисиуса Жуниора — 1:1. Через пятнадцать минут Бензема оформил дубль и сравнял счет по сумме двух встреч — 2:1. В следующей же атаке Бензема оформил хет-трик, тем самым выведя «сливочных» вперед — 3:1.

Статистика матча («Реал"/ «ПСЖ»)

Удары 21/11

Удары в створ 7/4

Владение 48%/52%

Нарушения 12/9

Угловые 5/2

Составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 66'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Тони Кроос (Эдуардо Камавинга, 57'), Винисиус Жуниор, Марко Асенсио (Родриго, 57'), Карим Бензема.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (Юлиан Дракслер, 88'), Маркиньос, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш, Марко Верратти, Данилу Перейра (Анхель Ди Мария, 81'), Леандро Паредес (Идрисса Гейе, 71'), Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.