Манчестер, Великобритания, , 01:04 — REGNUM 9 марта в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Желтые карточки получили Паулиньо (15'), Габриэль Жезус (39') и Ислам Слимани (40'). На матче работала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Ассистенты главного судьи — Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уяркан.

По итогам двухматчевого противостояния «горожане» вышли в четвертьфинал еврокубка благодаря победе в первом матче со счетом 5:0.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш (Скотт Карсон, 73'), Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт (Люк Мбете, 84'), Конрад Иган-Райли, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва (Рияд Марез, 46'), Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Филип Фоден (Джеймс МакТи, 46').

«Спортинг»: Антонио Адан, Себастьян Коатеш, Луиш Нету (Зухаир Феддаль, 89'), Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс де Лима, Бруно Табата, Мануэль Угарте, Пабло Сарабия (Маркус Эдвардс, 58'), Паулиньо (Нуну Мигел Сантуш, 78'), Педро Порро (Рикарду Эсгаю, 78'), Ислам Слимани (Родриго Рибейро, 89').