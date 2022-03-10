Санто-Доминго, , 03:24 — REGNUM В национальном управлении Доминиканской республики по контролю за наркотиками 9 марта сообщили о том, что в Пуэрдо-Кауседо было изъято 233 упаковок наркотика.

Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана Doodybutch

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, наркотик был обнаружен в одном из контейнеров с коробками с одеждой, прибывшем в страну транзитом из Гватемалы. Груз должен был быть отправлен во Францию.

В правительстве инициировали расследование, чтобы привлечь к ответственности членов причастной к происшествию международной сети незаконного оборота наркотиков. Упаковки с наркотиками были отправлены под конвоем в Национальный институт судебной медицины, где будет определен тип и точный вес вещества.

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