Санто-Доминго, 10 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. В национальном управлении Доминиканской Республики по контролю за наркотиками 9 марта сообщили о том, что в Пуэрдо-Кауседо было изъято 233 упаковок наркотика.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, наркотик был обнаружен в одном из контейнеров с коробками с одеждой, прибывшем в страну транзитом из Гватемалы. Груз должен был быть отправлен во Францию.

В правительстве инициировали расследование, чтобы привлечь к ответственности членов причастной к происшествию международной сети незаконного оборота наркотиков. Упаковки с наркотиками были отправлены под конвоем в Национальный институт судебной медицины, где будет определен тип и точный вес вещества.