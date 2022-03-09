Москва, 10 марта, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Свою работу приостанавливают на территории России с 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard в связи с ситуацией на Украине. Это следует из опубликованных ранее официальных заявлений руководства платёжных систем.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

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Visa сообщила, что начиная с 00:01 мск 10 марта прием запросов авторизации российских участников будет прекращен. Прием клиринговых транзакций от российских участников платежной системы (межбанковские расчеты) прекращается 11 марта. Согласно опубликованному ранее заявлению Mastercard, платежная система приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России.

Становятся недоступны трансграничные операции, как, например, оплата покупок в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, Visa и Mastercard невозможно будет использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay.

При этом все карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, будут полноценно работать вплоть до окончания их срока действия, указанного на карте. Все обычные операции по картам можно будет совершать внутри страны без всяких ограничений. Кроме того, многие российские банки заявили о продлении срока действия своих карт, а после перевыпустят для клиентов карты «МИР». Специально перевыпускать карту «МИР», закрыв Visa и Mastercard раньше срока, необходимости нет.

К карте «МИР» можно подключить сервис MirPay для оплаты с помощью смартфона с операционной системой Android. Карта платёжной системы «МИР» уже принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что операции по платежным картам Visa и Mastercard внутри страны обрабатываются в Национальной системе платежных карт и на них не повлияют антироссийские западные санкции.