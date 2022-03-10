Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Ежегодное обращение президента США Джо Байдена, традиционно посвящённое положению дел американской нации, состоялось 1 марта 2022 года. Как иронично заметили мировые эксперты, подходящие названия для выступления было бы «о состоянии Украины», именно этой стране Байден посвятил основное время, пишет Институт РУССТРАТ.

Джо Байден Gage Skidmore

То время, что Джо Байден возглавляет Белый дом, у американцев вызывает крепкую ассоциацию с целым набором проблем, отметили эксперты. Когда он садился в президентское кресло, американской нации угрожала лишь эпидемия коронавируса. И вот уже 14 месяцев количество проблем в США растёт, как снежный ком.

Размер инфляции обновил сорокалетней максимум, достигнув 7,5%, что самым губительным образом повлияло на жизнь средних американцев. Разрушенные логистические цепочки не только сократили ассортимент товаров в магазинах, некоторые точки продаж вынуждены нормировать количество продуктов в одни руки.

Общее снижение уровня жизни сильнее всего сказалось на бедных гражданах, что вызвало небывалый рост преступности. Дополнительно этому способствовала либерализация пенитенциарного законодательства в некоторых штатах США. Нельзя забывать и о проблеме незаконной миграции — только за прошлый год южную границу США пересекли примерно два миллиона нелегальных мигрантов.

Февральский опрос Washington Post-ABC News показал, что половина взрослых готовы проголосовать за Республиканскую партию на предстоящих выборах в Конгресс, тогда как демократов поддержат только 40% избирателей. Разница в 10% кажется небольшой, но это данные агентства, которое ассоциируется с демпартией, а значит поражение демократов будет тотальным, считают эксперты. Единственным спасением Белого дома был бы резкий рост уровня жизни населения, но усугубляющиеся антироссийские санкции, которые в первую очередь бьют по американской экономике, не оставляют демократам надежды, заключили в РУССТРАТ.