Сакраменто, США, , 23:58 — REGNUM Серджио Вега, бас-гитарист американской альтернативной метал-группы Deftones, объявил, что официально покинул группу. Об этом 9 марта рассказал портал NME.

Бас-гитарист Deftones Серджио Вега NME

Вега играл в культовой метал-группе с тех пор, как заменил бывшего басиста Чи Ченга в 2009 году. Слухи об уходе Веги стали появляться после того, как на аккаунте Deftones в Spotify появилась новая фотография группы без него.

Ссылаясь на эту ситуацию в видеообращении, Вега сказал своим подписчикам: «Я не хотел снимать видео об этом, но после недавней фотографии группы, опубликованной на Spotify, я чувствую необходимость прояснить ситуацию. У меня это не очень хорошо получается. Поэтому я написал заявление и сейчас зачитаю его вам».

https://www.instagram.com/tv/Ca3t3Hkg5ON/

«Вкратце расскажу историю обо мне и моей дружбе с Deftones. Мы познакомились в 1995 году. Я подменял Чи — покойся с миром — в 1999 году, и меня попросили поработать с группой после трагедии в 2009 году. Из-за любви, которую они питают к Quicksand, меня попросили привнести тот же подход как автора песен и аранжировщика и к ним».Он добавил: «Мне также сказали, что по аналогии с Фрэнком [Дельгадо, клавишником Deftones] я со временем стану официальным членом группы. Я проработал с группой 12 лет, и в начале каждого альбомного цикла я спрашивал о том, чтобы стать официальным членом, но вместо этого был просто улучшен контракт».

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