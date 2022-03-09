Манчестер, Великобритания, , 23:57 — REGNUM 26-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Люк Шоу готов начать переговоры с руководством «красных дьяволов» на предмет продления контракта.

Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2014 года после перехода из «Саутгемптона» за 37,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро. При этом соглашение Люка Шоу с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Люк Шу принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами и получил семь желтых карточек. В остальных турнирах на счету англичанина два ассиста в семи матчах.