Лос-Анджелес, США, , 23:55 — REGNUM Проект новой экранизации комикса Роя Томаса «Рыжая Соня» вновь столкнулся с проблемами, поскольку его покидают режиссер Джилл Солоуэй и исполнительница главной роли Ханна Джон-Кэймен. Об этом 9 января сообщил портал Screen Rant.

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Инсайдеры утверждают, что взамен Солоуэй на должность режиссёра был назначен Эм Джей Бассет («Львица», «Соломон Кейн», «Сайлент Хилл 2»), а дата начала производства картины была сдвинута на конец 2022 года. Издание отмечает, что оно обратилось за комментариями к студии Millennium Films и менеджерам Джон-Кэймен, но пока не получило ответ.

Отметим, что новый фильм «Рыжая Соня» был анонсирован почти 15 лет назад. Изначально должность режиссёра занял Роберт Родригес, а на главную роль была утверждена Роуз Макгоуэн. Впоследствии проектом пытались заниматься Саймон Уэст и Брайан Сингер, а на роль Рыжей Сони была утверждена Эмбер Хёрд. В 2019 году контракт с Millennium Films подписала Джилл Солоуэй, должность сценариста заняла Таша Хуо, а главная роль перешла к Ханне Джон-Кэймен.

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