Приштина, Сербия, 10 марта, 2022, 01:05 — ИА Регнум. В правительстве Косово 9 марта сообщили о намерении выкупить здания посольств Косово в Лондоне и Вашингтоне, чтобы больше не оплачивать дорогостоящую аренду.

Посольство Косово в Лондоне, Google Maps Косово, посольство

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на покупку зданий выделено 8 миллионов евро. Предложение было внесено главой МИД Косово Доникой Гервалой-Шварц.

Посольство Косово в США расположено по адресу 2175 K Street, NW Suite 300, Вашингтон, округ Колумбия. Посольство Косово в Лондоне находится на 8 John Street, London, WC1N 2EB..