Берлин, 9 марта, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Немецкая индастриал-группа Rammstein собирается вернуться к активной деятельности 10 марта и представить новую песню с музыкальным клипом. Об этом 9 марта рассказал портал NME

NME Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн

Ожидается, что немецкая группа выпустит продолжение своего альбома 2019 года Untitled в конце этого года. 8 марта Rammstein опубликовали в своих социальных сетях загадочный 30-секундный тизерный ролик, который, судя по всему, является превью их нового музыкального видео.

Видеоклип на новую песню под названием Zeit будет опубликован на сайте Rammstein и канале группы на YouTube.