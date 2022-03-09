Киев, 9 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий право как гражданам, так и не гражданам Украины применять оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Верховной рады.

Закон позволяет гражданам Украины, а также людям без гражданства, законно пребывающим на территории страны, использовать оружие во время военного положения.

«В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре… применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней… Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины», — указано в тексте закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве и нескольких крупных городах Украины всем желающим было бесконтрольно роздано несколько десятков тысяч единиц огнестрельного оружия для «защиты от агрессии».

Результатом стали сотни людей, убитых и раненых в беспорядочных перестрелках с «подозрительными» лицами, мародёрство, массовые вооруженные грабежи и торговля боевым оружием в соцсетях.