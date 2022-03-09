Белвью, США, , 23:34 — REGNUM Редакция портала The Game Post пришла к выводу, что студия Bungie работает над новой экшн-игрой в виде от третьего лица. Издание сообщило об этом 9 марта.

Подклассы Стазиса в Destiny 2 Bungie.net

Журналисты обнаружили в сети новые объявления компании о вакансиях. В одном из них разработчик Destiny сообщил, что ему требуется креативный директор, который будет руководить созданием экшн-игры от третьего лица. К сожалению, студия не сообщила каких-либо подробностей, но издание отметило, что список требований к соискателю предполагает, что в новой игре будут присутствовать PvP-элементы (PvP — игрок против игрока).

Напомним, 1 февраля 2022 года компания Sony объявила о покупке Bungie. Сумма сделки составило $3,6 млрд. Bungie известна геймерам прежде всего как создатель серии игр Halo.

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