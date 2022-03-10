Москва, , 09:15 — REGNUM В 2021 году торговые предприятия Москвы перечислили в бюджет города торговый сбор в размере 8,7 млрд рублей. Об этом 10 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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Объём поступлений оказался на 8,1% больше, чем в 2019 году, и на 20,1% — чем в 2020 году.

«В прошлом году объем платежей по торговому сбору не только восстановился, но и вырос, в том числе за счёт прекращения действия льгот для ряда категорий налогоплательщиков. Так, с 2021 года уплачивать торговый сбор стали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, осуществляющие торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что число плательщиков сбора в 2021 году составило 26,5 тысячи.

Как рассказал глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, торговый сбор в Москве появился в июле 2015 года, он является обязательным для торговых предприятий. Всего за 6,5 лет торговый сбор принёс городскому бюджету почти 50 миллиардов рублей.