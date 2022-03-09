Стокгольм, 9 марта, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Шведская метал-группа Ghost станет спонсором автомобиля NASCAR, который примет участие в гонке United Rentals 200 на автодроме Phoenix Raceway в Аризоне 12 марта. Об этом 9 марта рассказал портал NME.

NME Тобиас Форг из группы Ghost

В субботу Бэйли Керри, пилот команды NASCAR Xfinity Series JD Motorsports, будет управлять автомобилем, украшенным логотипом Ghost, чтобы напомнить о выходе нового альбома группы Impera, который появится 11 марта.

«Я готов зажигать», — сказал Керри о будущей гонке. «Я в восторге от этой гонки, и я знаю, что парни в магазине тоже в восторге от этой гонки, у нас в команде много поклонников металла. Как только мы узнали, что сделка состоится, мы начали работать над автомобилями под песни Ghost. С Ghost на моей машине я готов сразиться с миром».