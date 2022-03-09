Амстердам, 9 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Издательской компании Electronic Arts удалось обжаловать штраф в размере $11 млн, который власти Нидерландов наложили в 2018 году. Об этом 9 марта сообщает журнал PC Gamer.

Азартные игры

Высший общий административный суд страны постановил, что покупка и открытие лутбоксов (виртуальные «ящики», при открытии которых геймер случайным образом получает различные игровые ценности) в футбольном симуляторе FIFA Ultimate Team не являются отдельной игрой. В решении суд отметил, что, таким образом, Electronic Arts не нужно было отдельно лицензировать этот момент, а значит и штраф Управление по азартным играм Нидерландов наложило на компанию незаконно.

Напомним, в 2018 году Управление по азартным играм Нидерландов провело расследование работы системы лутбоксов в 10 странах, после чего заявило, что она нарушает законы страны об азартных играх. Издатели четырёх игр согласились убрать из них «ящики», но Electronic Arts не стала этого делать и была оштрафована.