Марсель, Франция, 9 марта, 2022, 23:17 — ИА Регнум. 22-летний французский центральный защитник Бубакар Камара, выступающий за «Марсель», входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». Об этом 9 марта сообщило издание Foot Mercato.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Марсели» в 25 миллионов евро. Текущее соглашение французского защитника с «Марселью» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Бубакар Камара принял участие в 23-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лорьяна» (4:1).

Ранее сообщалось, что Бубакар Камара также интересен «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии».