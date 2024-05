Лондон, 9 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Британская спейс-рок-группа Spiritualized выпустила третий сингл из будущего альбома Everything Was Beautiful под названием The Mainline Song. Об этом 8 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Spiritualized

На новый сингл The Mainline Song снято видео, режиссером которого стал лидер коллектива Джей Спейсмен, и он войдет в альбом наряду с предыдущими синглами Crazy и Always Together With You.

Альбом Everything Was Beauttiful последует за альбомом 2018 года And Nothing Hurt и был записан в 11 студиях и дома у Джея Спейсмена. Spiritualized выпустят альбом Everything Was Beautiful 22 апреля на лейбле Bella Union.