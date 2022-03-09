Сургут, Югра, 9 марта, 2022, 23:07 — ИА Регнум. В Югре выясняются обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту Внуково при выполнении рейса UTA-379 авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Anna Zvereva UTair, Boeing 737

Инцидент произошёл 8 марта в 02:35 по московскому времени в аэропорту Внуково. Самолёт Boeing 737−500 авиакомпании «ЮТэйр» при выполнении рейса Москва-Сыктывкар выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа.

В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры были доставлены к месту следования резервным бортом.

Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.