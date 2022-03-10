Вашингтон, 10 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Американский рэпер Трэвис Скотт (Жак Берман Уэбстер II) собирается пожертвовать $5 млн. Информацию об этом 9 марта опубликовало издание HipHopDX.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Ожидается, что выделенные деньги пойдут на общественные инициативы в рамках проекта Heal, создателем которого является сам Скотт. Также музыкант намерен оплатить учёбу для студентов «исторически чёрных колледжей и университетов» (HBCUs).

Напомним, что в 2022 году Трэвис Скотт планирует выпустить новый студийный альбом. Пластинка под названием Utopia станет четвёртым полноформатным релизом рэпера.