Турин, Италия, 9 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Как сообщает издание Goal, 28-летний фланговый атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Федерико Бернардески намерен продлить контракт с туринским клубом.

Логотип Ювентуса

Текущее соглашение Бернардески со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Фиорентины» в 15 миллионов евро.

Нападающий выступает за «Ювентус» с 24 июля 2017 года после перехода из «Фиорентины» за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Бернардески один забитый мяч и шесть результативных передач в 24-х матчах за «Ювентус» во всех турнирах.