Сан-Франциско, США, 9 марта 2022, 23:05 — REGNUM В сезонный пропуск игры Tiny Tina's Wonderlands, над которой сейчас работает студия Gearbox Software, будет включено четыре дополнения (DLC) и новый класс персонажа. Анонсирующий трейлер разработчики опубликовали 9 марта на YouTube-канале проекта.
Авторы игры сообщили, что релиз первого дополнения состоится 21 апреля 2021 года. DLC будут называться «Зеркала тайны» (Mirrors of Mystery), каждое из них добавит в игру пять новых уровней и новую битву с «боссом». Одновременно с релизом четвёртого дополнения в игру будет добавлен седьмой класс персонажа.
Для справки: Tiny Tina's Wonderlands будет представлять собой шутер (упор в игре сделан на огнестрельное оружие) от первого лица с элементами RPG (ролевой игры). Игра также является спин-оффом серии Borderlands и сюжетным продолжением дополнения Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep к Borderlands 2. Релиз состоится 25 марта 2022 года.
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