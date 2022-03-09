Сан-Франциско, США, 9 марта, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В сезонный пропуск игры Tiny Tina's Wonderlands, над которой сейчас работает студия Gearbox Software, будет включено четыре дополнения (DLC) и новый класс персонажа. Анонсирующий трейлер разработчики опубликовали 9 марта на YouTube-канале проекта.

Скриншот из игр серии Borderlands Робот Железяка

Авторы игры сообщили, что релиз первого дополнения состоится 21 апреля 2021 года. DLC будут называться «Зеркала тайны» (Mirrors of Mystery), каждое из них добавит в игру пять новых уровней и новую битву с «боссом». Одновременно с релизом четвёртого дополнения в игру будет добавлен седьмой класс персонажа.

Для справки: Tiny Tina's Wonderlands будет представлять собой шутер (упор в игре сделан на огнестрельное оружие) от первого лица с элементами RPG (ролевой игры). Игра также является спин-оффом серии Borderlands и сюжетным продолжением дополнения Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep к Borderlands 2. Релиз состоится 25 марта 2022 года.