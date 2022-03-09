Челябинск, 9 марта, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Жительница Челябинска задержана по подозрению в нанесении колото-резаной раны своему сожителю, сообщили 9 марта в пресс-службе Росгвардии.

Адриан Ван Остаде. Драка

Инцидент произошёл ночью накануне, 8 марта: в Челябинске в квартире одного из домов на Комсомольском проспекте произошёл бытовой конфликт, сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение об этом.

«Прибыв на место, росгвардейцы установили мужчину, который наносил женщине, лежащей на полу в дверном проёме, удары дверью, — говорится в сообщении. — Он был незамедлительно задержан».

Прибывшие бойцы Росгвардии выяснили, что между мужчиной и женщиной возникла словесная перепалка, в ходе которой она нанесла агрессивному сожителю ножевое ранние в левое плечо.

Орудие преступление было изъято. Мужчину госпитализировали, женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.