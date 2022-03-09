Рим, , 22:56 — REGNUM 93% жителей Италии обеспокоены ситуацией на Украине и ее вероятным влиянием на ситуацию в Италию, прежде всего экономическую, таковы итоги опроса Demos, опубликованные в среду, 9 марта.

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80% респондентов считают, что экономические последствия для ЕС будут серьезными и негативными.

77% граждан выступили против решения России о начале спецоперации, 18% полагают, что у Москвы были причины для проведения операции.

Решение о введении санкций против России поддержали около 60% респондентов.