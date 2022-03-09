Порту, Португалия, 9 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. 9 марта в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» футбольный клуб «Порту» в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел поражение от французского «Лиона». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле

Единственный мяч в дебюте второй половины забил 24-летний атакующий полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии Лукас Пакета после передачи Муссы Дембеле. Желтые карточки получили Лео Дюбуа (63'), Отавиньо (74') и Франсишку Консейсау (90+6'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Иньиго Прието.

Статистика матча («Порту"/ «Лион»)

Удары 14/11

Удары в створ 6/3

Владение 50%/50%

Угловые 8/4

Нарушения 9/9

Составы команд:

«Порту»: Кошта, Пепе (Семедо, 46'), Сануси, Мбемба, Мариу (Галено, 80'), Урибе, Пепе, Витинья, Отавиньо (Консейсау, 88'), Тареми (Виейра, 80'), Эванилсон (Матринес, 72').

«Лион»: Лопеш, Эмерсон, Люкиба, Дюбуа (Густо, 83'), Мендес, Токо-Экамби, Февр (Ауар, 80'), Какере, Ндомбеле, Дембеле, Пакета.

Ответный матч «Лиона» с «Порту» запланирован на 17 марта 2022 года. Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».