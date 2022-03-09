Нью-Йорк, США, , 22:45 — REGNUM Netflix продлил на второй и третий сезоны сериал «Викинги: Вальхалла», премьера которого состоялась на сайте онлайн-кинотеатра 25 февраля 2022 года. Об этом 9 марта сообщает twitter-страница компании.

Netflix Jade87

В посте администрация аккаунта разместила небольшой ролик с самыми захватывающими сценами первого сезона шоу. Издание Comicbook отметило, что Netflix решил немного слукавить с этим объявлением, поскольку изначально было объявлено о том, что сериал будет состоять из 24 серий, а в рамках первого сезона вышло всего восемь.

Напомним, действие шоу «Викинги: Вальхалла» происходит примерно через 100 лет после событий, показанных в финале сериала «Викинги», который выходил на телеканале History. В центре повествования нового шоу находятся известные исторические персонажи: Лейф Эрикссон, Фрейдис Эриксдоттир, Харальд III Суровый и Вильгельм I Завоеватель.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои жаждут войны в новом трейлере сериала «Викинги: Вальхалла»