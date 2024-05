Нью-Йорк, США, 9 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Американский рок-музыкант Боб Дилан анонсировал свою новую книгу под названием «Философия современной песни», которая выйдет в ноябре и будет содержать более 60 сочинений. Об этом 9 марта сообщил портал The Line Of Best Fit.

Xavier Badosa Боб Дилан

Книга «Философия современной песни» станет первой книгой Дилана с после выхода в 2004 году книги «Хроники: Глава 1», и будет содержать более 60 сочинений, написанных Диланом о песнях таких исполнителей, как Элвис Костелло, Хэнк Уильямс,Нина Симон и других.

Портал Pitchfork утверждает, что Дилан начал работу над «Философией современной песни» в 2010 году. Согласно пресс-релизу, Дилан анализирует «то, что он называет ловушкой легких рифм, разбирает, как добавление одного слога может ухудшить песню, и даже объясняет, как жанр блюграсс связан с хэви-металом».

Генеральный директор издательства Simon & Schuster Джонатан Карп сказал: «Публикация блестящей работы Боба Дилана станет международным праздником песен одного из величайших артистов нашего времени. Философия современной песни могла быть написана только Бобом Диланом. Его голос уникален, а его работа передает его глубокую оценку и понимание песен, людей, которые воплощают эти песни в жизнь, и того, что песни значат для всех нас».

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции». Книга Боба Дилана «Философия современной песни» выйдет 8 ноября.