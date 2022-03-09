Рим, 9 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Доля семей, состоящих из одного человека, в Италии в период с 1971 по 2019 годы выросла с 12,9% до 35,1%, сообщили в национальной службе статистики в среду, 9 марта.

Eric Ward Семья

Многодетных семей в Италии в настоящее время — около 1,3 миллиона (население страны — 60 миллионов человек), что составляет 5% от общего числа семей.

За последние 48 лет этот показатель снизился более чем в четверо — в 1971 году 21,5% семей были многодетными.