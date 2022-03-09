Севилья, Испания, 9 марта, 2022, 22:38 — ИА Регнум. 9 марта в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 потерпел поражение от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 1:2.

Bulopzt Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису»

Забитыми мячами в составе «Айнтрахта» отметились Филип Костич (14' Джибриль Соу) и Даити Камада (32' Йеспер Линдстрем). Единственный гол «Бетиса» на тридцатой минуте встречи забил французский центральный полузащитник Набиль Фекир после передачи Серхио Каналеса.

Статистика матча («Бетис"/ «Айнтрахт»)

Удары 14/14

Удары в створ 3/9

Владение 61%/39%

Нарушения 6/20

Угловые 7/6

Составы команд:

«Бетис»: Браво, Гонсалес, Песселья, Сабали, Руибаль (Тельо, 77'), Хуанми (Хоакин, 61'), Фекир, Каналес, Карвалью (Миранда, 61'), Родригес, Жозе (Иглесиас, 77').

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Тута, Якич, Соу, Костич, Кнауфф, Камада (Ленц, 78'), Борре (Ламмерс, 86'), Линдстрем (Хауге, 73').