Мехико, 9 марта, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Международный женский день в Мексике был омрачен провокацией — провокаторы в балаклавах слились с участниками шествия борцов за права женщин, а затем устроили беспорядки. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina 9 марта.

Barney Moss Мексика

Освещавший произошедшее мексиканский корреспондент Луис Мануэль Арсе Исаак заявил, что «это была несправедливая акция, повлекшая за собой телесные повреждения большого количества людей, в том числе и некоторых провокаторов, и другие эксцессы». «Она очернила демонстрацию в Мехико, в которой приняли участие более 55 тысяч женщин, а также массовые шествия в других городах», — отметил он.

По словам журналиста, в Мексике «борьба с фемицидом, гендерным насилием, экономической, политической и социальной дискриминацией, неравенством во всех смыслах и нарушениями самых элементарных прав женщин более чем оправдана», поскольку агрессия в отношении женщин «выходит за рамки традиционного мачизма и становится почти стилем жизни».

8 Марта многочисленные женские общественные организации Мексики отметили массовой демонстрацией «радости и красок». Даже президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум не смогли предупреждениями убедить женщин отказаться от шествия. Ранее полицейские изымали у провокаторов паяльные лампы и коктейли Молотова, которыми те намеревались «проучить» активисток.