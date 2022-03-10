Вашингтон, 10 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители The Game (Джейзион Тэйлор) и Канье Уэст (Йе) дополнили недавнюю композицию Eazy анимационным клипом. Выход ролика состоялся на YouTube-канале The Game.

NME Канье Уэст

В клипе персонажи рэперов перемещаются между различными локациями, постоянно делая отсылки к реальному миру. Примечательно, что ранее артисты уже опубликовывали другой клип на эту песню.

Напомним, что The Game и Канье Уэст неоднократно сотрудничали друг с другом. Так, трек Eazy стал их пятой совместной работой.