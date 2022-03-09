Лос-Анджелес, США, 9 марта, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Кинокомпания Lucasfilm выложила в сеть первый трейлер будущего сериала «Оби-Ван Кеноби», главную роль в котором исполнит Юэн Макгрегор. Видео было выложено 9 марта на YouTube-канале Star Wars.

Постер в фильму «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда» (фрагмент)

В ролике авторы шоу показали его первые кадры, в которых зрители могут видеть как джедая в исполнении Макгрегора, так и детскую версию Люка Скайуокера. К сожалению, в трейлере не появился Хейден Кристенсен в образе Дарта Вейдера.

Напомним, премьера мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится 25 мая 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Действие шоу развернётся спустя десять лет после событий, показанных в финале фильма «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».