Сеул, 9 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Президентом Южной Кореи избран Юн Сок Ёль, который шёл на выборы от партии «Гражданская сила», сообщает Yonhap. Таким образом, победил на выборах оппозиционный кандидат.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Уточняется, что Юн Сок Ёлю отдали голоса 48,5%. Кандидат в президенты Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии «Тобуро» признал своё поражение: за него проголосовали 47,8% избирателей.

Добавим, что президентские выборы в Южной Корее прошли сегодня, 9 марта. К настоящему времени обработано 98% бюллетеней.