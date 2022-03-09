Мадрид, , 22:27 — REGNUM Как сообщает испанское издание AS, мадридские «Реал» и «Атлетико» хотят арендовать 18-летнего флангового атакующего защитника донецкого «Шахтера» Винисуса Тобиаса.

Мадридский «Реал»

Тобиас перешел в «Шахтер» 16 января 2022 года из бразильского «Интернасьонала» за 6 миллионов евро. При этом трансферная стоимость защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Стоит отметить, что бразилец еще не провел ни одного официального матча. Также источник сообщает, что «Реал» наблюдал за игроком последние два сезона, а интерес к защитнику также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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