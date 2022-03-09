Сыктывкар, , 22:21 — REGNUM В 2022 году онкослужба Коми пополнится оборудованием на 157 млн рублей. Об этом в своем ежедневном видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Оборудование онкодиспансера Https://belregion.ru

«В республиканский онкологический диспансер в ближайшее время поступят 15 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Сейчас идет процесс закупки передвижного рентген-аппарата, роботизированной системы гистологической и иммунногистохимической диагностики — это лаборатория с возможностью архивирования. В целом расходы на приобретение оборудования составят в 2022 году более 157 млн рублей», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, врач допустил рост числа раковых больных из-за COVID-19.