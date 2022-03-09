Москва, 9 марта, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства провести расследование по факту обстрелов украинскими нацистами подстанции и линий электропередачи, питающих комплекс Чернобыльской АЭС, сообщает 9 марта официальный сайт СК РФ.

Tiia Monto Чернобыльская АЭС

Напомним, 9 марта украинские националисты обстреляли электросетевые объекты, обеспечивающие энергоснабжение Чернобыльской АЭС. В результате российским специалистам пришлось перейти на резервные генераторы.

«Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — указано в сообщении СК РФ.

Расследование поручено Главному следственному управлению СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия, ДНР и ЛНР проводят военную спецоперацию по денацификации Украины.