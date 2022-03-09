Москва, , 22:23 — REGNUM Стартовал съёмочный процесс «Земского доктора. Восемь лет спустя». Информацию об этом приводит Teleprogramma.pro 9 марта.

Съёмки

Известно, что съёмки проходят на территории Москвы, а главную роль вновь исполнит актриса Ольга Будина. Дата выхода проекта в эфир в настоящее время неизвестна.

Напомним, что режиссёром «Земского доктора. Восемь лет спустя» выступает Анатолий Артамонов. Ожидается, что показ сериала будет осуществляться на телеканале «Россия».

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